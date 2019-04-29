TFF'den Josef Sural İçin Açıklama: Profesyonel Lig Müsabakaları Öncesinde Saygı Duruşu Yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını bildirdi.
TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."
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hicbir anadolu takımına yol destegi verilmiyor gerektigi gibi. futbol bitmiş. hükümet ibbyi kurtarCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Yerinde karar ancak en azinda Alanya Sporun bu haftaki maci ertelenip baska bir tarihe alinsin bu psikoloji ile nasil oynayacaklar..Cevap Yaz 12 1 Yayından KaldırHAYRİ: aslında kalan son 4 maçına da çıkmamalı.3 1 Yayından Kaldır
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kadroda 7 futbolcusu eksik. alanya nın maçını ertelesenize.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır