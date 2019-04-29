TFF'den Josef Sural İçin Açıklama: Profesyonel Lig Müsabakaları Öncesinde Saygı Duruşu Yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu vefat eden Josef Sural için 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacağını bildirdi.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kayserispor deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Josef Sural'ın vefatı sebebiyle, 29 Nisan-6 Mayıs 2019 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşu yapılacak. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (4)

  • 4BÜYÜK KULÜP DISINDA :
    hicbir anadolu takımına yol destegi verilmiyor gerektigi gibi. futbol bitmiş. hükümet ibbyi kurtar
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  • CAN DEP:
    Yerinde karar ancak en azinda Alanya Sporun bu haftaki maci ertelenip baska bir tarihe alinsin bu psikoloji ile nasil oynayacaklar..
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    HAYRİ: aslında kalan son 4 maçına da çıkmamalı.
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