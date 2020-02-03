TFF'den son dakika istifa açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddialarını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiaları yalanlandı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
NE OLMUŞTU?
Kamuoyundaki baskılardan yorulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı aldığı yerine de seçime kadar Mehmet Baykan'ın vekalet edeceği iddia edilmişti.
Haber Videosu: TFF'den son dakika istifa açıklaması
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Atamayla gelen emirle gider. Daha gitmesi icin emir verilmedi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nihat özdemir feneri şampiyon yapmadan gitmezzzz. Tff baskanligina en güzel yak8san ve tarafsız yapacak kisiler rıdvan dilmen yada cüneyt tanman dir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İstifa etse ne olur etmese ne olur trabzonun şampıyonluğu garanti ......Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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fenerasyon ile ali guzu basgan fenevi şampuan yapıcaklarCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır