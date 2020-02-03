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TFF'den son dakika istifa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddialarını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

03.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:14
TFF'den son dakika istifa açıklaması

TFF Başkanı 'in istifa edeceği iddiaları yalanlandı. Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyundaki baskılardan yorulan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı aldığı yerine de seçime kadar Mehmet Baykan'ın vekalet edeceği iddia edilmişti.


Haber Videosu

: TFF'den son dakika istifa açıklaması
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