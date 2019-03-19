TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza
PFDK, İzmir bölgesi hakemlerinden Burak Gazi Ülker'e, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle" 80 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK, Burak Gazi Ülker'e 80 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.03.2019 tarih ve 63 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
İzmir Bölgesel Hakemi BURAK GAZİ ÜLKER'in, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 80 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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