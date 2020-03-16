TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi hakkındaki iddialar üzerine açıklama yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası sert bir şekilde eleştirdiği TFF, yaptığı açıklamayla seyircisiz oynanma kararını devletin üst düzey makamlarının verdiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmeyip seyircisiz oynanmasına yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı "Ben futbolun ruhunu geri istiyorum, derbilerin bu atmosferde oynanmasını istemiyorum. 100 yıldan bu yana derbileri oynuyoruz. Bu derbide 100 kişi vardı, bunların sağlık durumlarını neden merak etmiyoruz. Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak? Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Allah'tan korkunuz yok mu? İstediğinizi şampiyon ilan edelim, oynamayalım kardeşim birilerine zarar gelecekse. Nedir bu, ben bunu anlamadım ki?" açıklamalara yanıt veren TFF, kararın devletin üst kademelerince alındığını ifade etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26. haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir.

Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.

"KARAR BİLİM KURULU VE ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİN TAVSİYESİYLE ALINDI"

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır.

Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır.

"KİMİ AÇIKLAMALARIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır.

Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla.