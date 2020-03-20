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TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

20.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:46
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçıvan, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" dedi.

TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti

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Haber Yorumları (2)
YÜKSEL: Küme düşme kaldırılsın alt liglerden ikişer takım bir üst lige çıkarılsın süper lig 20 takım olsun
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ADANA01: trabzonlular tehdit etmiştir kesin
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500
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