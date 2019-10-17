TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanlarını sildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezasını uyguladı.

17.10.2019 14:59
TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanlarını sildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ekipleri Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un 3 puanını sildi. TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan son değerlendirme sonrası 8 kulübün 3'er puanını sildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası; TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve TFF 2. Lig'den Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor'un 3'er puannı sildiğini açıkladı.

İşte uygulanan puan silme cezası sonrasında oluşan puan durumu:

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YORUMLAR (1)

  • MEHMED:
    Yenikapı''da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç''tan 140 adet araç kiraladı İşte imamoğlunun gerçek yüzü herkes gördü ve daha da görecek Yeni kapıda şov yapmaya çalıştı kendine bak ey imamoğlu Allah aldın mazlumların Ahı kadar Kahreylesin seni
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