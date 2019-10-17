TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanlarını sildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a 3 puan silme cezasını uyguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig ekipleri Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un 3 puanını sildi. TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan son değerlendirme sonrası 8 kulübün 3'er puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası; TFF 1. Lig'den Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve TFF 2. Lig'den Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor'un 3'er puannı sildiğini açıkladı.
İşte uygulanan puan silme cezası sonrasında oluşan puan durumu: