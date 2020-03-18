TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF konukları ateşölçerle taradı, toplantıyı da 1 metre kuralına göre yaptı. Ama Başkan Nihat Özdemir, maçların yine seyircisiz oynanacağını açıkladı. Tüm Avrupa'da ligler ertelenirken sadece TFF "devam" kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu; şaşırtan, kızdıran ve kimsenin anlamadığı bir karar aldı: Süper Lig'e devam! Avrupa'nın tatil edilmeyen son liglerine ev sahipliği yapacak Türkiye'de futbolun patronu olan Nihat Özdemir, 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ile basın toplantısı düzenledi. TFF idarecileri, toplantı öncesi koronavirüs önlemlerini harfiyen uygulattı ama futbola dair sorumluluk almaktan kaçtı.

Başkan Özdemir, EURO 2020'nin ertelenmesine destek verdiklerini söylerken Süper Lig'in, yeni bir gelişmeye kadar planlandığı gibi nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını kaydetti.

"TÜRKİYE EN AZ ETKİLENEN ÜLKE"

Toplantıda ertelemeyle ilgili sorulara yanıt veren Nihat Özdemir, "Türkiye, en az etkilenen ülke. Başımızda aklı başında bir Sağlık Bakanı var. Tüm kararlarımız müştereken, Bilim Kurulu'na danışılarak alınıyor. Türk milletinin gönlü rahat olsun. Daha önce alınan karar uygulanacak" şeklinde konuştu.

1 METRE KURALINA GÖRE HAREKET EDİLDİ

TFF'nin Riva'daki merkezinde koronavirüs önlemleri alındı. TFF çalışanları, basın mensupları ve misafirler binaya, ateş ölçümü yapılarak girebildi. Toplantının düzenleneceği salonda da 1 metre kuralına göre hareket edildi. Her masaya da dezenfektan ve kolonyalı mendil bırakıldı.

UEFA'nın Avrupa Şampiyonası'nı 2021'e erteleme kararını, Türk futbolunun duayen ismi Şenes Erzik doğru bir hamle olarak değerlendirdi. UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Erzik, "Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bundan sonrası önemli. UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez" dedi.