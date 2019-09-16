TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Ali Koç'tan aldığı hediye tepki çekti

16.09.2019 16:23

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini hediye olarak verdi.

İşte Fenerbahçe resmi sitesinden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yapılan ziyaretle ilgili yapılan açıklama;

Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, TFF'nin Riva'daki merkezine nezaket ve 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkanımız ve Yöneticilerimiz, TFF'nin yeni Yönetim Kurulu'na görevlerinde başarılar diledi.

TFF BİNASINI GEZDİLER

Başkanımız Ali Koç'un yanı sıra; Yöneticilerimiz Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticilerimiz, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi. Ziyarette birlikte öğle yemeği de yendi.

"EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM FENERBAHÇE" HEDİYESİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Başkanımız Ali Koç ve Yöneticilerimize isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takımımızın formasını hediye etti. Başkanımız da "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu. Başkanımız, U17 Milli Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN HEDİYE SONRASINDA NİHAT ÖZDEMİR VE ALİ KOÇ'A TEPKİLER