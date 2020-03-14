TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak? Basın mensupları ile bir araya gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya "Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız" yanıtını verdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan 'Hakem meslek lisesi protokolü' imza töreni öncesinde basın mensupları ile sohbet etti. Dünyanın 1 numaralı gündemi olan corona virüs tehdidine karşı tüm önlemleri aldıklarını aktaran Özdemir, "Her şeyden önce insan sağlığı. Dünyada en hızlı aksiyon alan ülkeyiz. Her türlü tedbiri alıyoruz" ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALINIYOR"

Sadece futbol müsabakalarının değil, tüm spor karşılaşmalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olacağına dikkat çeken Özdemir, Galatasaray 'ın liglerin ertelenmesi talebi ile ilgili olarak, "Alınan tedbir kararları sadece futbol maçları ile ilgili değil. Tüm spor müsabakaları ile ilgili. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda bir karar alma sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız, konuyla ilgili tedbirleri hayata geçiriyor, önemli kararları alıyor" dedi.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. koronavirüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" şeklinde konuştu.

HAKEMLERLE İLGİLİ DE YORUM YAPTI

Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

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