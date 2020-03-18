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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Altaylı, Nihat Özdemir, Spor

TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum

TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e mektup yazdı. Bahçıvan, erteleme kararının alınmamasını anlamakta zorlandığını söylerken, ağır vicdani sıkıntılar yaşamaktan endişe duyduğunu belirtti.

18.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:55
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum

TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e "Süper Lig maçlarının ertelenmemesinin" ardından Özdemir'e mektup yazdı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın yayınladığı Erdal Bahçıvan'ın Nihat Özdemir'e yazdığı mektupta; "Kararınızı anlamakta zorlanıyorum" ifadeleri kullandı.

İşte Bahçıvan'ın yazdığı mektup;

"Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle bu hassas günlerde hepinizin sağlıklı olmasını umuyorum. İnsanlık tarihinin herhalde en ağır ve bedeli en yüksek salgın dehşetlerinden birinin hep birlikte içinden geçiyoruz. Bütün dünyayı ağır bir travmaya sokan bu süreç maalesef ülkemizi de her geçen gün derinden etkiliyor.

"ANLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Hemen herkesin mutabık olduğu bir tek nokta var 'Kendimizi ve sorumlu olduğumuz kitleyi azami gayretle korumak.' Her türlü sosyal aktivitenin, seyahatlerin, insani buluşmaların gün be gün minimize edildiği bir dönemde binlerce insani seyahat, hijyen, endişe gibi nedenlerle farklı risklere sokabilecek olan 'Lig maçlarına devam' konusundaki ısrarımızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum.

"KORKUM, AĞIR VİCDANİ SIKINTILAR YAŞATMASIDIR"

Endişem bu katı inadımızın ilerleyen günlerde bizlere altından kalkamayacağımız ağır vicdani sıkıntılar yaşatmasıdır. Bu mesajı tamamen bir insani sorumlulukla yazdığımı da hepinizin lütfen bilmenizi isterim"

TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum

Haberin Videosu:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum

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