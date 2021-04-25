TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Adana Demirspor: 3
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Koray Gençerler xx, Uygar Bebek xx, Deniz Turgut xx
Tuzlaspor: Philip Angeler xx, İbrahim Halil Aksu xx, Arif Morkaya x, Ferhat Öztorun xx (Mahmut Bulut dk. 57 x), Yasin Güreler xx, Muhammed Gönülaçar xx (Muhammed Sarıkaya dk. 57 x), Aldin Cajic xx, Matej Pucko xx, Alan x (Berk Can Sevgi dk. 82), Prince Segbefia xx, Özgürcan Özcan xx
Yedekler: Metin Erol, Rajko Rotman, Samet Asatekin
Teknik Direktör: Alpaslan Uysal
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Kaan Kanak xx, Okan Alkan xx (Semih Güler dk. 88 ?), Joher Rassoul xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Sedat Şahintürk x (Yunus Akgün dk. 61 x), Sinan Kurt xx (Emircan Altıntaş dk. 86 ?), Gökhan İnler xx, Hasan Kılıç xx, Francis Ezeh xx, Pa Dibba xx (Volkan Şen dk. 66 xx)
Yedekler: Emilijus Zubas, Samet Akaydın, Süleyman Koç, Hamidou Traore
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Pa Dibba (dk. 19 ve 48), Yunus Akgün (dk. 87) (Adana Demirspor)
Sarı Kart: Yasin (Tuzlaspor) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı