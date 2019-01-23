Benjamin Tetteh'in Menajeri Sascha Empacher: Bu Transfer Muhtemelen Olacak

Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Alan ve Pato'nun ardından Benjamin Tetteh'e çevrildi. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncu için harekete geçerken genç futbolcunun menajeri Sascha Empacher, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''BU TRANSFER OLACAK GİBİ...''

Akşam'a konuşan Sascha Empacher, ''Çek basınında, Gana basınında ve Türkiye'de futbolcu hakkında birçok haber yapılıyor fakat Tetteh'nin menajeri benim. Benjamin Tetteh gerçekten çok iyi bir golcü, Fatih Terim de bunun farkında ve hocanın transfer listesinde '1' numarada. Oyuncu Galatasaray'ı çok istiyor, biz elimizden geleni yaptık ve kulüple anlaşmaya vardık, artık son söz Sparta Prag'ta. Galatasaray'ın teklifi biraz aşağıda kaldı fakat arada uçurum yok, iki taraf da anlaşmaya çok yakın. Bu transfer muhtemelen olacağa benziyor.'' sözlerini kullandı.