Benjamin Tetteh'in Menajeri Sascha Empacher: Bu Transfer Muhtemelen Olacak
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Benjamin Tetteh'in menajeri Sascha Empacher, "Oyuncum Galatasaray'ı çok istiyor, biz elimizden geleni yaptık ve kulüple anlaşmaya vardık. Bu transfer muhtemelen olacağa benziyor.." dedi.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Alan ve Pato'nun ardından Benjamin Tetteh'e çevrildi. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncu için harekete geçerken genç futbolcunun menajeri Sascha Empacher, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
''BU TRANSFER OLACAK GİBİ...''
Akşam'a konuşan Sascha Empacher, ''Çek basınında, Gana basınında ve Türkiye'de futbolcu hakkında birçok haber yapılıyor fakat Tetteh'nin menajeri benim. Benjamin Tetteh gerçekten çok iyi bir golcü, Fatih Terim de bunun farkında ve hocanın transfer listesinde '1' numarada. Oyuncu Galatasaray'ı çok istiyor, biz elimizden geleni yaptık ve kulüple anlaşmaya vardık, artık son söz Sparta Prag'ta. Galatasaray'ın teklifi biraz aşağıda kaldı fakat arada uçurum yok, iki taraf da anlaşmaya çok yakın. Bu transfer muhtemelen olacağa benziyor.'' sözlerini kullandı.
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şu olacak galiba laflarını bi bırakın la gına geldiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Galatasaray başkanlık makamını işgal eden zat ve yönetim kurulu üyesi olduklarını iddia eden kişiler bu tür ısmarlama haberlerle 3-5 gün daha oyalama politikası güdüp ay sonunu transfersiz kurtarırlar son iki güne de diego costa falcao bilmem kim diye absürt bir isim atarlar oldu bittiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır