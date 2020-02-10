10.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:16

Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimleri kapsamında teşvik mevzuatı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitime Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, AYT Grup Danışmanlık'tan Mustafa Tepe, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve MESKİ'den bürokratlar katıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ergül Halisçelik, göreve geldikleri ilk yılı mali disiplinle geçirdiklerini, bunun sonucu olarak bütçe açığının kapatıldığını ve 2019 yılı sonu itibariyle bütçe denkliğini sağladıklarının altını çizerek, "Belediyeler kamu hizmeti veren bir yerdir. 2020 ve bunu takip eden yıllarda yatırımları beklentiler çerçevesinde gerçekleştireceğiz" dedi.



Adana'nın dönüşümünün temeli teşvik mevzuatı



Adana'ya bakıldığı zaman şehrin dönüşümünün temel belirtisinin teşvik mevzuatı olduğunu dile getiren Halisçelik, "Teşvik mevzuatının temeli özel ya da kamu, kim tarafından yapılırsa yapılsın, bazı yatırımları teşvik etmektir. Bölgesel teşvikler, genel teşvikler, stratejik yatırımlar ve büyük yatırımlarla ilgili teşvikler bulunmakta. Temel unsurları aynı olmasına rağmen Adana'yı en çok ilgilendiren bölgesel teşviklerdir. Bölgesel teşvikler 6 bölgeden oluşmakta ve Adana'mız 2. bölgede yer almaktadır. Şehrimizin 2. Bölgede bulunmasının bazı avantaj ve dezavantajları bulunmakta. İstanbul, Kocaeli, Ankara gibi en gelişmiş, kalkınmada öncelikli illerimiz 1. bölgede yer almakta. Şehrimiz ile komşu olan Kayseri sadece 2. bölgede yer alırken diğer komşu illerimiz 3,4,5 ve 6. Bölgede yer almakta. ve daha çok avantaja sahipler. Adana olarak dezavantajımız yeni yatırımların gelmemesi. Çünkü yatırımlar daha avantajlı olan 3,4,5 ve 6. bölgeye gidiyor. Çünkü oralarda daha uzun süreli, daha büyük boyutlu daha fazla teşvik unsuru var. Yeni yatırımlar oraya giderken orta ve uzun vadedeki tehlike de mevcut yatırımların da o bölgelere kaymasıdır" diye konuştu.



Yatırımlarda fayda maliyet analizi



Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım yapacaklarını söyleyen Halisçelik, şöyle devam etti:



"Hangi yatırımların öncelikli olacağına karar vereceğiz. Karar verdiğimiz yatırımla ilgili olarak, yatırımın fayda maliyet analizine bakacağız. Yatırımı en düşük maliyet ile nasıl yapacağız? Bunu tartışırken, burada yatırım teşvik mevzuatının teşvik unsurlarını bilmemiz ve yasal prosedür içerisinde başvurusunu yapmamız gerekiyor."



Kamuda teşvik belgelerinin önü açıldı



15.06.2012 tarihli 3305 Sayılı, Bakanlar Kurulundan çıkan tebliğ ile kamuda teşvik belgelerinin önünün açıldığını söyleyen AYT Grup Danışmanlık'tan Mustafa Tepe "Belediyeler vergi ödemeden, kaynağından mal ve hizmet alımı gerçekleştirebilecek. Bu da belediye bütçelerine ciddi katkı sağlayacaktır. Bölgesel teşvikte KDV ve gümrük muafiyetinden yararlanmak için, 'çıkılan ihalede iş bu işin yapımında veya alımında yatırım teşvik belgesi kullanılacaktır' ifadesinin yer almasıdır. Bu ifade yer almazsa bu teşvikten asla yararlanamazsınız. Büyükşehirin ve ASKİ'nin, ayrı ayrı yatırım teşvik belgesi olmak zorundadır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA