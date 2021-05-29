TESK'i ziyaret ederek taleplerini aktaran ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması
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TESK'i ziyaret ederek taleplerini aktaran ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması

TESK'i ziyaret ederek taleplerini aktaran ÇESOB Başkanı Recep Gür Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret ederek, pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntıları ve hibe desteği için talepleri anlattı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret ederek, pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntıları ve hibe desteği için talepleri anlattı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ve Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek ile birlikte TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Palandöken'e pandemi döneminde oldukça zor günler geçiren Çorumlu esnaf ve sanatkarların talep ve problemlerini iletme fırsatı buldu. Palandöken ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Başkan Gür, "Pandemi dönemi süresince esnafın içinde bulunduğu sorunları, çözüm yollarını, Çorumlu esnafın talep ve beklentilerini TESK Başkanı Palandöken'e ilettik. Çorum'da yaptığımız çalışmalar hakkında da bilgi verdik" dedi.

Başkan Gür, TESK Başkanı Palandöken'den NACE kodu nedeniyle hibe desteğinden yararlanamayan esnafın problemleri başta olmak üzere vergi, esnaf ve sanatkarların gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olmasını, elektrik, su ve doğalgaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devlet tarafından finanse edilmesini, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devlet tarafından karşılanmasını, esnaf ve sanatkarların borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesini, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanmasını, salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesini, esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışanlara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını talep ettiklerini dile getirdi.

AK Parti milletvekilleri tarafından verilen bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatan Recep Gür, Torba Yasa'nın çıkarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etti. Yeni yapılandırmanın biran önce hayata geçirilmesini ve sicil affının da çıkmasını beklediklerini aktaran Gür, küçük esnafa acil faizsiz can suyu kredisi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise pandemiden etkilenen esnafın tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. TESK olarak, kanunla kapatılan işyerlerinin tekrar açılması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Palandöken, kapatılan işyerlerinin HES kodu sorgulaması ile müşteri kabul edebilmelerine imkan verilmesini istedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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