Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesi sonrası terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Fenerbahçe forması yaktı. Görüntüleri AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaştı.

16.10.2019 19:41
Terör destekçileri Fenerbahçe forması yaktı!

Barış Pınarı Harekatı, 8. gününde tüm hızıyla devam ederken YPG/PKK destekçileri, skandal bir harekete imza attı. AK Parti eski milletvekili Metin Külünk'ün paylaştığı görüntülerde terör destekçisi bir kişi Fenerbahçe forması yaktı. Külünk, Twitter hesabından, "Barış Pınarı Harekatına verdikleri destekle terör yandaşlarını adeta çılgına çeviren Futbol kulüplerimiz üzerinden bu topraklara ait değerlere kin ve nefretini kusan terör örgütü yandaşlarına karşı en anlamlı tepkiyi, yine güzide kulüplerimizin vereceğinden hiç şüphemiz yoktur." yazdı.

Metin Külünk

ALİ KOÇ, "ALLAH ASKERİMİZE GÜÇ VERSİN" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hareket ile ilgili basın mensuplarına "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Operasyonun önemini hepimiz biliyoruz. Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" demişti.

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YORUMLAR (5)

  • CANMEN:
    SON NEFESLERI TERORISTLERIN. . . YANACAKLARI CEHENNEM ATESININ CIRASI OLSUN, YAKTIKLARI BAYRAGIMIZ VE ARMAMIZ. . .
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  • DELİDİR AMA!:
    Aman ha , şimdi diğer takımlar '' düşmanımın düşmanı , benim dostumdur '' demesin. . . . Demezler yaaa. İçeride bir birimizi yeriz de dışarıdan gelen tehlikede kucaklaşırız . . . DOĞRU MU ?
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  • 12 NUMARA.ORG-FENERBAHÇE:
    ÖLÜNÜZÜ, DİRİNİZİ, HER GÜN BİRİNİZİ, BİR GÜN HEPİNİZİ ALÇAK PKK LI ŞEREFSİZLER
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