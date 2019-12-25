Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine Hasan Şaş'tan sert tepki
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın sosyal medya paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa sürede büyük beğeni topladı.
25.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:55
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesinin ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Hasan Şaş, Instagram hesabından, "Yazıklar olsun" yazarak Fatih Terim ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı.
Genç antrenörün bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa sürede büyük beğeni topladı.
Haber Videosu: Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine Hasan Şaş'tan sert tepki
HABER YORUMLARI (7)
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FUTBOLCULUGUNDA BES PARA ETMEZ KISILIGINDECevap Yaz Yayından Kaldır
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HASAN ŞAŞ VE TERİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR. KİMSE GALATASARAY TARAFTARININ SABRINI SINAMASIN. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FUTBOLUN YÜZ KARASI HASAN ŞAŞCevap Yaz 12 8 Yayından Kaldır
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ŞİKEBAHÇEYİ NİHAT ABİLERİNİ ÜST ÜSTE KOYUP ŞAMPYON OLCAZ İMPARATOR LAN BU ÜLKEYE TEK BİR KUPA BİLE KAZANDIRMYAN YALI ÇOCUKALRI KISANIYOR SENİ HER MAÇ SONUNDA FATİH NTERİMİ HEDEF ALIYOR FATİH TERİM NASIL KOYMUŞSA ARTIKCevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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İKİ ÇİRKİN İNSAN. . . . HERKES BİLİYOR SİZİ . . . ŞAHDINIZ ŞAHBAZMI OLDUNUZ , , , BOZACI ŞIRACILAR. . .Cevap Yaz 25 17 Yayından Kaldır
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zoruna mı gitti gardaş zoruna?4 7 Yayından Kaldır
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adam yazıklar olsun demiş fatoş terime ne sert tepkisi haklı tepki :DCevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır