: Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine Hasan Şaş'tan sert tepki

25.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:55

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilmesinin ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Hasan Şaş, Instagram hesabından, "Yazıklar olsun" yazarak Fatih Terim ile birlikte olan bir fotoğrafını paylaştı.

Genç antrenörün bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa sürede büyük beğeni topladı.

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