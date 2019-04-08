Temmuz'da Destekler Artacak! Yaşlıya Ayda 2 Bin 2 TL Ödenecek

Temmuz'da yaşlılar için sağlanan destekler artacak. 65 yaş aylığı en az 631,65, evde bakım parası da bin 371 liraya çıkacak. Şartları sağlayanların hanesine toplamda 2 bin 2 lira girebilecek.

YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN 601,57 LİRA ÖDENİYOR

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası başı çekiyor. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 219 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

EVDE BAKIM PARASI BİN 305 LİRA

Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme bin 305 lira 97 kuruş. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, ona bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.

YAŞLILIK AYLIĞI VE EVDE BAKIM PARASI ARTACAK

Takvim'de yer alan habere göre; şartlar sağlanıyorsa, yaşlıların hanesine hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası girebiliyor. Böylece aylık bin 907 lira gelir imkanı oluyor. Her iki destek de Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Memurlara Temmuz'da en az yüzde 5 zam yapılacak. Buna göre; 65 yaş aylığı en az 631,65 liraya, evde bakım parası da bin 371 lira 27 kuruşa çıkacak. Haneye aylık 2 bin 2 lira girebilecek.