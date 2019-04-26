Temmuz Ayında Emekli Doktorların İlave Ödemeleri 2 Bin 375 Liraya Kadar Çıkacak

Tüm emeklilerin geliri Temmuz'da artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları zamlanacak. Ayrıca vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

TEMMUZ'DA ÜÇÜNCÜ ZAM

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Emekli doktor ve diş hekimleri için Ocak ayında başlayan ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Uzmanların 2 bin 220 lira olan aylık ilave ödemesi; Temmuz'da memur zammı yüzde 5 olursa 2 bin 331, yüzde 7 olursa 2 bin 375 liraya çıkacak. Uzman olmayanların ilave ödemesi de bin 697 liradan, artış yüzde 5 olursa bin 782 liraya, yüzde 7 olursa bin 816 liraya yükselecek.

VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.