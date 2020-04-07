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Ekonomi

Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de Mart ayında kredi kartı kullanımı geçen yılın aynı oranına göre yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 azaldı. Temassız ödeme limitinin 250 liraya çıkarılmasıyla temassız işlem miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre 3 kat artarak 85,8 milyona ulaştı.

07.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:03
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Mart sonu itibarıyla toplam kart adedi yıllık yüzde 9 artarak 239 milyona ulaştı. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Aynı dönemde, kartlı ödeme tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85,5 milyar liraya ulaştı. Nakit çekim tutarı ise yüzde 8 ile bir önceki aya göre daha sınırlı artarak 81,6 milyar lira oldu. Mart ayında temassız ödeme geçen yılın aynı ayına göre, yaklaşık 3 kat artarak 85,8 milyona ulaştı.

MARKET-GIDA ÖDEMELERİ ARTTI

Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektör market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 artış gerçekleşti. Yaşanan salgınla beraber alınan tedbirlerin de etkisiyle hava yolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma gözlemlendi.

TEMASSIZ ÖDEME YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKTI

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde hızlı, kolay ve hijyenik olan temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı ve 85,8 milyona ulaştı. 18 Mart itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 liraya yükseltilmesiyle birlikte daha fazla ödemede temassız ödeme teknolojisi kullanılabilir oldu. Mart ayında her 5 mağaza içi ödemeden 1'i temassız yapılırken, 2,5 milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı. Temassız ödemeler özellikle sosyal izolasyon sürecinin başladığı mart ayının ikinci haftasında zirve yaparken, en fazla temassız ödeme yapılan sektörler market, restoran ve sağlık/kozmetik oldu.

3 MİLYON KART İLK KEZ İNTERNETTEN ÖDEMELERDE KULLANILDI

Mart ayında her 5 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16,5 milyar liraya ulaştı. İnternetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında ise market-gıda geldi. Market-gıda sektöründe internetten yapılan ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıktı ve 1,7 milyar lira oldu.

Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı

Kaynak: AA

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Virüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
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