Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Bursa'da teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler yüzlerce metre kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekledi.

75 LİRADAN 38 LİRAYA DÜŞTÜ

Her gün binlerce yerli ve yabancı turisttin Uludağ'a çıkmak için kullandığı teleferikte hafta sonu ve indirim kuyruğu oluştu. Bilet fiyatlarını yerli turistler için gidiş dönüş 75 liradan 38 liraya düşünce izdiham oluştu.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Özellikle farklı illerden gelen yerli turistler güzel havada Uludağ'a çıkmak için saatlerce sıra bekledi. Uzun kuyrukların oluştuğu teleferikte kuyruğun ucu sokağa kadar taştı. Uludağ'a kar görmek için çıktıklarını ifade eden ziyaretçiler "Hafta sonu hava güzel olunca bizde Uludağ'a çıkarak değerlendirmek istedik. Aşı yoğunluk var saatlerdir sırada bekliyoruz. Uludağ'a çıkıp kayak yapıp kar göreceğiz" dedi.

İşte o görüntüler;

Kaynak: İHA