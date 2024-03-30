Zoom, karlılığını artırarak yeniden büyüme yolunda

Popüler video konferans uygulaması Zoom, uzun süre sonra tekrar bir büyüme yaşadı. Son çeyrekteki karlılığını beklentilerin de üzerinde artıran firma, özellikle kurumsal müşterilerinin bağlılığı sayesinde %10 oranında bir değer artışı yaşadı. Bu süreçte kendi hisselerinin 1.5 milyar dolarlık bir kısmını da satın alan şirket, böylece başka bir kuruluş tarafından satın alınacağına dair öngörüleri de haksız çıkarmış oldu. İşte tüm detaylar…

Zoom, yeniden büyüme yolunda

Covid pandemisi döneminde insanların eve kapanmasıyla birlikte devasa bir büyüme yaşayan Zoom, bu dönemin ardından küçülmeye başlamış ve Microsoft'un Teams uygulamasıyla girdiği rekabet yüzünden zarara uğramıştı.

Fakat zamanla çağrı merkezi ve yapay zekalı sohbet asistanları gibi değişik sektörlere giren şirket, yeniden yükselişe geçmiş gibi görünüyor. CEO Eric Yuan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müşteri deneyimi için kalite standardını belirlediklerini, ileriki dönemde birçok yeni projeye daha imza atacaklarını söyledi.

Şirketin çağrı merkezlerinin 2025 yılına kadar büyümeye devam edeceğinin tespit eden analistler, yapay zeka asistanlarının da gelişim gösterdiği takdirde hisselerde belirgin bir artış olabileceğini kaydetti. Firmanın önümüzdeki yıl için tahmin edilen cirosu ise tam 4.6 milyar dolar olarak belirlendi.

Önümüzdeki dönemde ne gibi yeni projelere girişeceği merak edilen Zoom, teknoloji dünyasında konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer şirket özellikle yapay zeka trendini yakalayabilirse, video konferans sektöründe taşlar yerinden oynayabilir. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Microsoft Teams için beklenen özellik geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Zoom'un stratejisi doğru mu? Siz hangi video konferans uygulamasını kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.