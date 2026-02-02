TradFi günlük işlem hacmi 4 milyar ABD doları oldu

Kripto ile geleneksel finans arasında önemli bir dönüşüm yaşıyor. Finans dünyasında yeni bir dönem başlatan bu dönüşüm ile kullanıcılar, kripto ve geleneksel varlıkları tek bir çatı altında, kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir kullanım dinamiğiyle yönetebiliyor. Artık kripto platformları üzerinden USDT ile altın gibi geleneksel emtiaların alım satımı mümkün hale gelirken, bu alanda öncü adımı atan ilk platform Bitget oldu.

Kripto para piyasalarının olgunlaşmasıyla birlikte yatırımcı profili de dönüşüm geçirdi. Artık kullanıcılar yalnızca dijital varlıklara odaklanmak yerine, portföylerini altın, endeksler ve emtialar gibi geleneksel finans (TradFi) enstrümanlarıyla çeşitlendirmek istiyor. Bu eğilim, kripto ekosistemi ile geleneksel finans dünyası arasında daha güçlü ve işlevsel bir entegrasyon ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu noktada Bitget ve akabinde diğer kripto varlık hizmet sağlayıcılarında dahil olmayı amaçladığı TradFi, kripto ve geleneksel finansı USDT tabanlı tek bir hesap altında birleştiren yenilikçi bir çözümü olarak öne çıkıyor.

21 OCAK İTİBARİYLE GÜNLÜK İŞLEM HACMİNDE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Dünyanın önde gelen kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, geleneksel emtiaların alım satımına yönelik geliştirdiği Bitget TradFi'nin, 21 Ocak 2026 itibarıyla günlük işlem hacminde 4 milyar ABD doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bu rekor seviye, küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı kripto kökenli yatırımcıların giderek daha fazla geleneksel finansal varlıklara yöneldiğini ortaya koydu. Bitget TradFi, 8 Ocak'ta ilk kez 2 milyar dolarlık günlük işlem hacmini aşmasının ardından yalnızca iki hafta içinde bu rakamı ikiye katladı.

Kıymetli madenler, emtialar, endeksler gibi tüm finansal varlıklara tek platform üzerinden erişime yönelik güçlü ve sürdürülebilir bir talep oluştuğu görülürken, bu büyüme kripto ve geleneksel finansın entegre geleceğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.