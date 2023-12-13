Steam 2024 İndirim Tarihleri Açıklandı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, 2024 yılının ilk yarısı için indirim tarihlerini paylaştı. İlk indirim Kapitalizm ve Ekonomi Festivali ile başlayacak.

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, her yıl düzenlediği kampanyalar ile adından söz ettiriyor. Yüzlerce oyunu düşük fiyatla oyunculara sunan Steam, son olarak 2024 yılının ilk yarısı için indirim tarihleri listesini paylaştı. İşte çok beklenen Steam yaz indirimi tarihi…

Steam indirim tarihleri (2024)

Steam tarafından açıklanan listeye baktığımızda önümüzdeki senenin ilk indiriminin Kapitalizm ve Ekonomi Festivali olduğunu görüyoruz. Bu kampanya 8 Ocak'ta başlayacak. Hemen ardından 22 Ocak'ta Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali ile karşılaşacağız.

Yeni oyunları ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilmenize olanak sağlayan Next Fest festivali ise 5 Şubat tarihinde başlayacak. Öte taraftan yılın en beklenen etkinliklerinden Steam ilkbahar indirimi kampanyasının tarihi ise 14 Mart.

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FPS oyunlarını sevenlerin merakla takip ettiği FPS Festivali 15 Nisan'da başlayacakken, Steam yaz indirimi başlama tarihi ise 27 Haziran. Diğer tüm etkinliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024 yılının ilk yarısı için indirim tarihleri şu şekilde;

İndirimTarih Kapitalizm ve Ekonomi Festivali8 Ocak 2024Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali22 Ocak 2024Next Fest5 Şubat 2024Birlikte Uzaktan Oynama12 Şubat 2024Dinos Robotlara Karşı Festivali26 Şubat 2024İlkbahar İndirimi14 Mart 2024Deckbuilder's Fest25 Mart 2024FFS Festivali15 Nisan 2024Tarım Şenliği29 Nisan 2024Sonsuz Tekrar Oynanabilirlik Festivali13 Mayıs 2024Açık Dünya Hayatta Kalma Crafting Festivali27 Mayıs 2024Next Fest10 Haziran 2024Yaz İndirimi27 Haziran 2024

Bildiğiniz üzere Steam, geçtiğimiz aylarda Türk Lirası para birimini kaldırdı ve artık MENA-USD kullanılmaya başlandı. Bu değişiklik, oyun fiyatları önemli ölçüde yükseldiği için ülkemizdeki oyuncuları bir hayli üzdü. Bu bağlamda Türkiye'de Steam indirimleri artık eskisi kadar ilgi çeker mi, zamanla göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok merak ettiğiniz indirim hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.