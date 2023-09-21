Steam 2024 İndirim Takvimi Açıklandı

Dijital oyun mağazası Steam, 2024 yılı için indirim takvimini açıkladı. Kapitalizm ve Ekonomi Festivali, Korsanlar vs. Ninjalar Festivali, Steam Next Fest, İlkbahar İndirimi ve daha birçok büyük kampanya oyuncuları bekliyor.

Dijital oyun mağazası Steam, arada sırada oyuncular için büyük etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler ile birlikte yüzlerce hatta kimi zaman binlerce oyun indirimle buluşuyor. Tabii bu durumda fiyatların yüksek olması nedeniyle Türkiye başta olmak üzere dünya genelindeki oyuncular, resmen kampanyalara akın ediyor.

Steam, kısa süre önce 2024 yılı için indirim takvimini açıkladı. Böylelikle önümüzdeki yıl gerçekleşecek ve oyuncuların merakla bekleyeceği büyük kampanyalar belli oldu. Peki Steam Next Fest, Yaz İndirimi, Kış İndirimi, İlkbahar İndirimi ve Cadılar Bayramı Etkinliği tarihi ne zaman? İşte Steam 2024 yılı indirim takvimi…

Steam İndirim Takvimi – 2024

Steam tarafından açıklanan 2024 indirim takvimine göre önümüzdeki yıl gerçekleşecek ilk büyük kampanya, Kapitalizm ve Ekonomi Festivali olacak. Bu etkinlik, 8 Ocak ile 15 Ocak tarihleri aralığında geçerli olacak.

Steam 2024 indirim ve etkinlik takvimine göre ikinci büyük kampanya ise Korsanlar vs. Ninjalar Festivali olacak. Pek çok oyunun dahil olacağı bu etkinlik, 22 Ocak – 29 Ocak tarihleri aralığında gerçekleşecek.

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Öte taraftan yılda üç defa gerçekleşen Steam Next Fest etkinliği 5 Şubat ile 12 Şubat tarihleri aralığında geçerli olacak. Büyük mevsimsel indirim olan Steam İlkbahar İndirimi ise 14 Mart tarihinde başlayacak ve 21 Mart'ta sonlanacak.

Steam indirim takvimi için 2024 listesi şu şekilde;

Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 Ocak -15 Ocak

Korsanlar vs. Ninjalar Festivali: 22 Ocak – 29 Ocak

Next Fest: 5 Şubat -12 Şubat

Remote Play Together: 12 Şubat – 19 Şubat

Dinozorlar vs. Robotlar Festivali: 26 Şubat – 4 Mart

İlkbahar İndirimi: 14 Mart – 21 Mart (büyük mevsimsel indirim)

Deste Oluşturma Festivali: 25 Mart – 1 Nisan

"Steam 2024 Yaz indirimi ne zaman?", "Steam 2024 Kış indirimi ne zaman?" ve "Steam 2024 Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?" soruları şimdilik ne yazık ki cevapsız kalıyor. Bu büyük etkinliklerin tarihleri de yakın zamanda duyurulacaktır. Bizler de buna göre içeriğimizi güncelleyeceğiz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Steam 2024 yılı takvimine göre en çok beklendiğiniz indirim etkinliği hangisi? Fikirlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.