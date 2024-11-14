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Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

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Alışverişlerde kredi kartı ve bankamatik kartı ile ödemelerde yeni nesil yazarkasa POS cihazlarının kullanımı yarın itibariyle zorunlu hale olacak. Ancak bankaların çoğu henüz altyapıyı hazırlayamadığı için özellikle turizm sektörünün bu durumdan en çok etkilenecek kesim olduğu ifade ediliyor. Uygulamanın uygulanmasının yıl sonuna ertelenmesi talep ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sayısı 2 milyona yaklaşan POS cihazları ile ilgili karar almıştı. O karar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre tüm kartlı ödemelerin sadece yeni nesil yazarkasa POS cihazı ile yapılması zorunlu olacak. Bakanlık, zorunluluğa uymayan bankalar ve işletmelere cezai yaptırım uygulayabilecek.

TURİZMCİLER YENİ UYGULAMADAN EN ÇOK ETKİLENECEK KESİM

Kartlı ödemede yeni dönemin hemen öncesinde yeni nesil yazarkasa POS'lar için bazı bankaların altyapısının henüz hazır olmaması ise en çok turizm sektörünü etkileyecek. Çünkü altyapıların dolar ve euro tahsilatı gerçekleştirmeye uygun olmadığı ifade ediliyor.

BANKALAR YETİŞTİREMEDİ TEHİR TALEP ETTİ

Konuya ilişkin iş dünyasından bakanlığa çağrı geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni uygulamanın 31 Aralık tarihine ertelenmesini talep ederken, durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.

TURİZM SEKTÖRÜ DE ERTELEME TALEP ETTİ

Şu anda uygulamadan en çok etkilenecek kesimlerin başında oteller geliyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına aynı talebi dile getiriyor.

Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Desenize yine birileri zengin olacak

Yorum Beğen27
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Haber Yorumlarıkendrick lamar:

tcsi 0la bitenleri pazartesi 2yle bitenleri sali…

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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