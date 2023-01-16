Kripto geri mi dönüyor? Aylar sonra 1 trilyon doları gördü

kripto para piyasa değeri Kasım'dan bu yana ilk defa 1 trilyon dolar değeri aştı. Peki yatırımcılar ne yapmalı?

Kripto para piyasa değeri aylar sonra 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bitcoin, Pazar günü 21.325 dolarlık yeni bir zirveye ulaştı ve 5 Kasım'dan bu yana ilk kez 21 bin doları geçmiş oldu. Ayrıca iflas eden kripto para borsası FTX'e rağmen destek seviyesini korumayı başardı.

Kripto para piyasa değeri 1,02 trilyon dolar oldu

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasası Pazartesi günü 1.02 trilyon dolar civarında seyretti. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, Kasım ayının başından bu yana ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini geçti.

Bitcoin değerindeki son artış, hisse senetlerindeki yükselişle bağlantılı. Yatırım uzmanları S&P 500'ün 2023'te yüzde 4,6 arttığını, daha fazla veri ise yüksek enflasyon krizinin aşıldığını gösteriyor. OANDA analisti Craig Erlam mevcut risklere rağmen "en büyük kazananın kripto paralar" olduğunu söyledi.

https://shiftdelete.net/thodex-kurucusu-turkiye-iade-ediliyor

Craig Erlam Bitcoin için umutlu olduğunu ifade etse de, yatırımcıları uyarmayı unutmadı. Kripto paraların gerçek bir yükseliş mi yoksa sadece kısa bir toparlanma mı olduğunun belirsizliğini koruduğunu bildirdi.

Bitcoin, Kasım 2021'de 65 bin dolar ile tarihi zirveye ulaşırken, toplam kripto pazarı 3 trilyon doların biraz üzerindeydi. Ancak ABD'nin Federal Rezerv'i birkaç faiz oranı artışı uygulayınca 2022'de değer kaybettiler ve piyasada kayboldular.

Ek olarak, birkaç büyük kripto şirketi iflas ettiğinden dolayı kripto endüstrisine olan güven kırıldı. Bitcoin, son yükselişine rağmen, 2022'deki aynı döneme kıyasla yüzde 51 değer kaybetmiş durumda. JPMorgan Chase analistleri, kripto piyasasının belirsizliğine karşı yatırımcıların dikkatle yaklaşması gerektiğini söyledi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!