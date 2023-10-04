Coante, İtalya'da yeni koleksiyonunu sergiledi

Kuvars kompoze plaka sektöründe faaliyet yürüten Coante, yeni koleksiyonunu "Değişim Zamanı" sloganıyla İtalya'da düzenlenen Marmomac Fuarı'nda sergiledi.

Coante'nin yeni ürünleriyle birlikte sektördeki öncü kimliğini ve yenilikçiliğini devam ettirmeyi amaçladıklarını söyleyen Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, "Coante'nin yepyeni serisiyle sıra dışı tasarımlara imza attık. Yeni serimiz ilhamını doğadan alıyor. Müşterilerimizin her anlamda doğallığı hissedeceği bir konsept ortaya koyuyoruz. Breton teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünümüz görsellik açısından çok daha farklı bir noktada ve bir benzeri yok. Teknoloji partnerimiz Breton'un Kreos teknolojisini kullanarak ürettiğimiz bu koleksiyon dört yıllık bir emeğin sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada artık herkes estetik olarak farklılık arıyor. Biz de inovasyondaki farkımızı ortaya koyarak işimizde öncü olmak ve sektörü değiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN YENİ ÜRÜNLERİMİZİ İLK KEZ MARMOMAC'TA SERGİLEDİK"

Coante'nin yeni koleksiyonunun sektördeki ezberleri bozacağını ifade eden Erdem, "Doğal taş ve kuvars yüzey üreticilerinin sektörle buluşma noktalarından en önemlisi olan Marmomac Fuarı, bizim için bir ticari fuardan daha fazlasını temsil ediyor; sektör profesyonellerinin bir araya gelip doğal taşın zamansız çekiciliğinin yanı sıra kuvars yüzeyler sektörünün de atılımlarını görmesi açısından önemli bir platform görevi görüyor. Bunu bu fuarda da yakından görebildik. Geçtiğimiz yıl 53 ülkeden 2 bine yakın katılımcıyı ağırlayan Marmomac, bu yıl da rekor katılımcıyla sektördeki en önemli uluslararası buluşma olma niteliğini pekiştirdi. Bundan dolayı Marmomac Fuarı'na her yıl katılmaya özen gösteriyoruz. Bu yılki katılımımızın bizim için ayrı bir önemi var. Yeni koleksiyonumuzun dünyada eşsizliğini ilk olarak buradan duyurmak istedik. Sektöre bambaşka bir anlayış getirecek yeni koleksiyonumuzda kullanım alanlarını baştan aşağı değiştirdik. Sadece desenleri değil ürünün boyutlarını, kalınlıklarını ve kullanım alanlarını farklılaştırdık. İç mekanlarda sınırsız bir kullanım imkanı oluşturduğumuz yeni koleksiyonumuzda tamamıyla doğayla bütünleşen ürünler görüyorsunuz. Yeni koleksiyonumuzu yurt içinde ise kasım ayında Türkiye'de sektörün önemli fuarlarından UNICERA'da sergileyeceğiz" dedi.

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