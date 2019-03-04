Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi.
Öğle saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni hocasını buldu. Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.
Mavi-beyazlı takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Hamzaoğlu son olarak 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'u çalıştırmıştı
YORUMLAR (3)
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Iyiki Galatasaray maci oynanmisdi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah başarılı olmasını nasip etsin, İnşallah memet hocac gibi korkak futbol oynatmaz,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayırlı olsun hocamCevap Yaz Yayından Kaldır