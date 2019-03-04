Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi.

Öğle saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni hocasını buldu. Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı.

Mavi-beyazlı takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Hamzaoğlu son olarak 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'u çalıştırmıştı

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