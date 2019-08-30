Teknik Direktör Luis Enrique, 9 yaşındaki kızını kanserden kaybetti

30.08.2019 12:49

Eski Barcelona ve İspanya milli takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, 5 aydır kanser tedavisi gören 9 yaşındaki kızı Xana'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Enrique, kişisel Tweetter hesabından kızına atfen, "Seni çok özleyeceğiz ama gelecekte buluşacağımız umuduyla hayatımızın her gününde seni hatırlayacağız. Ailemize öncülük eden yıldızımız olacaksın" ifadelerini kullandı.

KIZININ HASTALIĞINDAN DOLAYI İSTİFA ETMİŞTİ

Xana, bir süredir kemik kanserinin bir türevi olan osteosarkomla mücadele ediyordu. Enriuque, kızının hastalığıyla ilgilenebilmek için bu yılın başlarında İspanya milli takımı yöneticiliğinden istifa etmişti.