Teknik Direktör Luis Enrique, 9 yaşındaki kızını kanserden kaybetti

İspanya Milli takım Teknik Direktörü Luis Enrique, kanser tedavisi gören 9 yaşındaki kızı Xana'yı kaybetti.

30.08.2019 12:49
Teknik Direktör Luis Enrique, 9 yaşındaki kızını kanserden kaybetti

Eski Barcelona ve İspanya milli takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, 5 aydır kanser tedavisi gören 9 yaşındaki kızı Xana'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Enrique, kişisel Tweetter hesabından kızına atfen, "Seni çok özleyeceğiz ama gelecekte buluşacağımız umuduyla hayatımızın her gününde seni hatırlayacağız. Ailemize öncülük eden yıldızımız olacaksın" ifadelerini kullandı.

KIZININ HASTALIĞINDAN DOLAYI İSTİFA ETMİŞTİ

Xana, bir süredir kemik kanserinin bir türevi olan osteosarkomla mücadele ediyordu. Enriuque, kızının hastalığıyla ilgilenebilmek için bu yılın başlarında İspanya milli takımı yöneticiliğinden istifa etmişti.

Teknik Direktör Luis Enrique, 9 yaşındaki kızını kanserden kaybetti
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YORUMLAR (18)

  • CUMA BASTIK:
    İnan şimdi okudum ve ağlamamak için kendimi zor tuttum mekanın cennet olsun küçük melek aileyede ALLAH sabır versin inşallah
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  • CUMAALİ VUREL:
    Yüce Rabbimizden rahmed diler mekanı cennet olsun Rabbimiz tüm hastalara acil şifa versin
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  • TEAM SYSTEM:
    Minik kız için çok üzüldüm . Ölüm şekli çok acımasız küçücük bir kızın büyük acılara ve teamül edemeyeceği ağrılara katlanıp yaşam mücadelesi vermesi ve sonunda bu mücadeleyi kaybetmesi ALLAH kimsenin başına vermesin !
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  • DOGRU ADAM PÜSSLÜMAN HAYATİ:
    Mekke Meddinede Meeeleyerek Hülllogluyarak Gectti CENNET NEKi
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