Teixeira'nın Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! Brezilyalı yıldız yıllık 3 milyon euro kazanacak

Beşiktaş uzun uğraşlar sonucunda Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı başardı. 9 Ağustos'ta İstanbul'da olacak Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Kara Kartal, Teixeira'yla yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalarken 900 bin euro da imza parası ödeyecek.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta iddialı bir kadro kurma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan transferlerden olan Alex Teixeira'nın siyah-beyazlılara maliyeti belli oldu.

900 BİN EURO İMZA PARASI ÖDENECEK

Ntv Spor'un haberine göre; Brezilya'dan gelen Teixeira, pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kalacak. Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak. Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon euro ödeyecek.