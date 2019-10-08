TEB'den emeklilere 1000 TL'ye varan promosyon ödemesi

08.10.2019 12:02

Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdi. TEB'in emeklilere yönelik kampanyası kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

EFT VE HAVALE ÜCRETİ ALINMAYACAK

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacağını açıkladı.

YAKINLARINA TAVSİYE EDENE 100 TL EK ÖDEME

TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapacak.

Kaynak: AA