TEB'den emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon ödemesi

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:23

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 Mart tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak.

PROMOSYON ÜCRETİ 2.750 TL'YE KADAR ÇIKACAK

Promosyon ödemesinin yanında emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiren TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapacak. Böylece, emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak 1.250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2.750 TL'ye varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.

ÜCRETSİZ EFT VE HAVALE İŞLEMİ

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPANA 150 TL'LİK MARKET İNDİRİMİ

Mevcutta TEB'den emekli maaşını alan müşteriler ise, mart ayı içerisinde TEB kredi kartlarına başvurusu yapması durumunda onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 30 Haziran tarihine kadar 150 TL'ye varan indirime de hak kazanıyor.

Kaynak: AA

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