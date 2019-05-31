Invictus Gaming turnuvaya fırtına gibi başlamıştı. SK Telecom T1 karşısında sadece 16 dakikada galip gelmeleri onları turnuvanın tartışmasız favorisi haline getirdi. Worlds 2018'in ardından MSI 2019'u da kazanacaklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Grup aşamasını 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile kapatan bu takımın durdurulabileceğine kimse ihtimal vermiyordu.

Grubu lider olarak tamamlayan iG, yarı finalde rakip olarak LCS temsilcisi Team Liquid'i seçti. TL sıkıntılı bir grup aşaması geçirmişti. 10 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alan takımın yarı finalde bir maç dahi kazanması beklenmiyordu. Yayın ekibimizin tahminleri, maç öncesindeki atmosferi özetler nitelikteydi.

Ne var ki işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. MSI 2019'un en yüksek yaş ortalamasına sahip takımı olan Team Liquid, imkansızı başardı ve Invictus Gamig'i 3-1 ile geçerek MSI 2019 finaline adını yazdırdı.