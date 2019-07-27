Ankara Garı'nda bulunan TCDD'nin misafirhanesinin Medipol Üniversitesine verildiği iddia edildi

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ'ye devredilen TCDD Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın Ankara Medipol Üniversitesine verildiği iddia edildi.

Devlet Demir Yolları ikinci İşletme Baş Müdürlüğü olarak kullanılan ve ardından misafirhaneye dönüştürülen tarihi bina 1928 yılında yapıldı. BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre; bina, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu bilinen 2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesine verildi.

TARİHİ YAPILAR DEVREDİLDİ

İçerisinde tescilli kültür varlığı olan müzenin de bulunduğu TCDD ikinci bölge binası, kreş, lojmanlar, Sanat Galerisi ve Ankara Misafirhanesi ile birlikte devredildi. 78 bin metrekarelik alanın Hazine'ye devredilmesine ilişkin protokol, Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD İşletmesi arasında 13 Mart 2018'de imzalandı. Devredilen alanın ve binaların Gazi Üniversitesinden bölünerek kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine verileceği iddia edilmişti. Ancak daha sonra Medipol Üniversitesine devri yapıldı.

"TCDD YÖNETİMİNİ BU YANLIŞ KARARINDAN DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Böylesi bir planın hayata geçirilmesi Ankara Gar yerleşkesini parçalamaktır. Hangi açıdan bakarsak bakalım bu alanın devri ve sonrasında hayata geçirilecek plan ve sonuçları ne kamusal ne de toplumsal bir fayda sağlamayacaktır. Ulaşım hizmeti veren bir kurum tarafından on yıllardır kullanılan bu alanlar bundan sonra da yine aynı amaçla kullanılmalıdır. Vakit çok geç olmadan, TCDD yönetimini bu yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz. Bizler işimize, iş yerlerimize sahip çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz. İş yerlerimizin peşkeş çekilmesine sessiz kalmayacağız."

"DEMİR YOLUNA VURULMUŞ BÜYÜK DARBE"

Gar binası, Genel Müdürlük binası, CTC Kumanda Merkezi, Kreş, Misafirhane ve diğer binalarıyla bir bütün olan bu alanın Cumhuriyet'in tanığı ve TCDD'nin önemli bir değeri olduğunun altını çizen Eroğlu, "Toplumsal hafızanın önemli bir parçasıdır. Bu yerin devri demiryolunun geleceğine vurulmuş büyük darbe olacaktır" dedi.