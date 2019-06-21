TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi!

TBF Tahkim Kurulu Fenerbahçe Beko'ya verişlen deplasmanda seyirci yasağını erteledi. Bu akşam oynanacak Anadolu Efes deplasmanında Fenerbahçe taraftarı olacak.

FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Efes ile oynanan final serisi yedinci maçı öncesinde alınan seyircisiz oynama cezasının kaldırıldığını resmi hesaplarından duyurdu. Bunun üzerine bir de bilet açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu akşamki karşılaşmada taraftarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasmanda tirbünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 olarak belirlenmiştir" denildi.

CEZASININ ERTELENMESİ BÖYLE DUYURULDU