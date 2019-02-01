Tatlıları Yola Dökülen Çocuklara Para Verip, Teselli Ettiler

ADANA'da tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Tatlılar yere dökülürken, bu sırada çocukların yanına gelen iki kişi, onlara para verip, saçlarını okşayarak teselli etti.

?Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tatlı satan iki çocuğun seyyar tezgahı devrildi. Yan yatıp, camı kırılan tezgahtaki tatlılar yola döküldü. Üzgün oldukları görülen çocuklar, tatlıları toplamaya çalışırken, yanlarında duran araçtan iki kişi indi. Bu kişiler, çocuklara para verip saçlarını okşayarak onları teselli ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Bir vatandaş, o anları balkonundan cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Video, çok sayıda kişi tarafından izlendi, yorum aldı. - Adana

Kaynak: DHA