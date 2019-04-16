Taşerondan Kadroya Geçen İşçiye İkramiye

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri Ocak ayında açıklanmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Ayrıca 4/D'li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek. Her iki ödeme işçilerin elini rahatlatacak.

BELEDİYELERDE YOK

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediyelere ilişkin kararname Resmi Gazete'nin 30 Ocak tarihli sayısında yayımlanmıştı. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılına ait ilave tediye ödemesinin ilk ödemesi 31 Ocak tarihinde yapılmıştı. 2 Nisan 2018'de taşeron şirketlerden genel idarelerde kadroya geçen 4/D'li sürekli işçiler de ilave tediyeden faydalanabilirken belediye şirketlerine geçiş yapan işçiler ilave tediye alamıyorlar.

31 MAYIS'TA VERİLECEK

İlave tediyenin, ikinci yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek. Ramazan Bayramı ise 3 Haziran Salı günü başlıyor. Böylelikle kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini almış olacaklar. 4/D'liler bu ikramiyeden yararlanırken, KHK ile belediye şirketlerine geçen işçiler için ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

75 LİRA HARÇLIK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesi Ocak'ta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise Temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KİM NE KADAR ALACAK?

Kaynak: Posta