“Tarımda 16 milyar lira dağıtılıp, ithalat artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı”
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "16 milyar lira dağıtılıp, tarımsal ürün ithalatı artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı. Ayrıca marketler üreticileri karsız satışa zorluyor, perakende yasasında değişiklik şart" dedi.
14.10.2019 09:26
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "16 milyar lira dağıtılıp, tarımsal ürün ithalatı artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı. Ayrıca marketler üreticileri karsız satışa zorluyor, perakende yasasında değişiklik şart" dedi.
Kaynak: Dunya.com