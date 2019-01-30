Tarık Çamdal, Antalyaspor ile Prensip Anlaşmasına Vardı
Antalyaspor, Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Tarık Çamdal ile anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Antalyaspor'dan para almayacak.
Transferin sessiz ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'la yollarını ayıran Tarık Çamdal ile anlaşma sağladı. Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Kırmızı-Beyazlılarla anlaşma sağladı.
Sezon sonuna kadar ücretsiz forma giyecek Tarık Çamdal, maç başı ücret de almayacak. Deneyimli futbolcunun performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacak. Tarık Çamdal, 4.5 sezonda Galatasaray'dan yaklaşık 7 milyon euro kazanmıştı.
GALATASARAY İLE 42 MAÇA ÇIKTI
2014-2015 sezonu başında 4.75 milyon euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, Sarı-Kırmızılı formayla 42 maça çıktı.
(Ajansspor)
YORUMLAR (6)
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evet kesinlikle arda eminim çok başarılı olur sezon sonuna kadar bedelsiz çalışacak kendine birşey yapmasa bali sakatlanmasa antalya güzel memleket biliosun sen benden daha iyi Hayırlı işlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gs a dusde gör nerdeyse vatan haini ilan ederler. Aslında kötu futbolcu degil..goreceksinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Galatasaray dan aldığın yeterli olduğu için mi almıyorsun. Sende adamlık olsa böyle olmazdı. Ama sana bunu sunanlar utansın. İnsanda önce karekter olacak.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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niye alsinki para bizim geri zekali yoneticiler yetmis yedi sulalesine yetecek kadar para verdi zatenCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Keşke fener alsaydı bir dost tafsiyesiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır