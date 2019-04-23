Tarihin En Kötü Sezonunu Geçiren Fenerbahçe'de Maddi Kayıp 323 Milyon Lirayı Buldu
Bu sezon saha sonuçlarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de, yapılan yanlış hamlelerin sonucu büyük maddi kayıp oluştu. Sarı-lacivertlilerin, TFF ve UEFA gelirlerinden mahrum kalmasının yanı sıra, hatalı transferlere ödediği rakamlarla zarar 323 milyon TL'yi buldu.
Fenerbahçe bu sezon yaşadığı başarısızlık nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşadı. Ligde tarihinin en kötü dönemini yaşayan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 33.8 milyon TL galibiyet primi ödülüne hak kazandı. TFF'nin galibiyete 2.6, beraberliğe de 1.3 milyon TL verdiği göz önüne aldığında Fenerbahçe'nin şu ana kadar kaybı 41.6 milyon TL oldu. Ligde şampiyonluğa ulaşan ekibe 33 milyon TL ödül veriliyor, ikinciye 26 milyon TL, üçüncüye de 21 milyon TL veriliyor.
LİGDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENİYLE KAYIP 238 MİLYON
Sarı-lacivertli ekip, yarıştan erken koparak bu ödüllerden de mahrum oldu. Fenerbahçe'nin, kalan maçlarını kazansa da maddi kaybının 74.6 milyon TL olacağı belirtildi. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olunması nedeniyle en az 30 milyon euroluk kayıp ortaya çıkıyor. Bu da 196.5 milyon TL olacak. Bütün bu kötü gidişatın sonucunda, sarı-lacivertlilerin ligdeki başarısızlığı nedeniyle maddi kaybı 238 milyon TL olacak.
YANLIŞ HAMLELERİN SONUCU
Öte yandan 238 milyon TL'lik bu kayba, futbol takımı üzerinde yapılan yanlış hamlelerin külfeti de bindi. Yanlış transferlere ödenen bonservis bedelleri, yıllık ücretler ve teknik heyet değişikliği nedeniyle yapılan harcamalar da eklendiğinde rakam 323 milyon TL'ye ulaşıyor. Fenerbahçe'de, kadro dışı oyuncuların yıllık ücreti (Kameni, Benzia ve Slimani) yaklaşık 8 milyon euro (52.4 milyon TL) olarak göze çarpıyor. Görevden alınan Philip Cocu, Chris van der Weerden ve Erwin Korman'a ödenen tazminat en az 5 milyon euro (yaklaşık 33 milyon TL).
16 TRANSFER İÇİN 26,7 MİLYON EURO HARCANDI
Finansal Fair Play'e uymak için 65 milyon euro toplamak zorunda olan F.Bahçe'nin sadece tarihi başarısızlık nedeniyle kaybı 323 milyon TL, yani yaklaşık 50 milyon euro olarak göze çarpıyor. Sezon öncesinde ve devre arasında yapılan 16 transfer için 26.7 milyon euro harcandı. Maddi kayıba bu rakam da eklendiğinde harcanan miktar yaklaşık 500 milyon TL'yi buluyor.
(Fanatik)
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volkan, kameni, harun gitsin berke kaleye geçsin . . . skrtel neustader , hasan ali, dirar , isla , mehmet topal , şener , ismail koybası , tolgay arslan serdar aziz, slimani, ayew , benzia , mehmet ekici bunların hepsini gönderin , bunlara verilen maaşlara yazık, genç oyuncuları oynatın dahaiyi, gençlere güvenemiyorsunuzki , korkaklıktan hiçbişeey yapamıyor daha cok batıyorsunuz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gram acımıyorum ne haliniz varsa görün bunu koyu bir fenerbahçeli olarak diyorum kendi menfaatleriniz için miletti takımdan soğutun sonra fener ol kampanyasıyla miletten destek bekleyin zarar edince de sağda solda kabahat arayın sorun futbolcular da değil sorun YÖNETİMDEDİR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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E zamanında şike yaparsan ah alırsan sonun 2.lig olur.Acıyormuyum hayır acımıyorum beter olun.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ali Koç başta olmak üzere ali Koça oy veren başkan yapanlara hepsi şimdi zarari versinlerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ZİDANE ZATEN GELDİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır