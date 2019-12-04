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Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun

Tuzlaspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, oyunculara ve Fatih Terim'e sert tepki gösterdi.

04.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:56
Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda 'ı 2-0 yendi. Bu skor sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, adeta oyuncuları topa tuttu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran taraftarlar, ve oyunculara yüklendi.


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: Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun
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HABER YORUMLARI (13)

  • CEYHUN:
    Emre mor diye adam var sahada ne yaptığını bilmeyen sen git kardeşim Ünlülere mesaj at ne işin var sahada
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FATİH TERİM:
    UEFA kupamız var unutmayın, bu sene 20 yıl dönümünü kutlayacağız Florya tesislerinde kıskananlar çatlasın
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  • YİĞİTOĞLU:
    iyi ki uefa kupasını gs almış yoksa avunacak birşeyi olmayacaktı elinde gsın
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  • ÇAKMA İMPARATOR:
    Kazaynan iteleme kakalamaynan aldın ne komikki 20 sene olacak diyorsun madem sözde büyüksünüz o zaman birdaha al o kupayıda görelim
    2 Yayından Kaldır
  • ABDURCABBAR:
    Adamım ironi için yazmış olduğun o UEFA kupasını halen alan bir Türk takımı yok yani senin tuttuğun takımda alamadı UEFA kupayi kucumsemeni kedinin mamaya kaka deme olayına benzetiyorum benn ama seni de anlıyorum bunun ezikligiyke yaşayacaksınız ne zaman bu tarz yenilgiler olsa UEFA kupasini ironi olarak kullanacaksınız bizim sanki ueafa kupasını kaldirmamaiz bizim zaafimiz gibi göstermenin malliktan öte bir şey değil adamim sen şimdi git ya kanal kanal dilenmeye devam et ya da nalburdan git tiner
    3 2 Yayından Kaldır
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