Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun
Tuzlaspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, oyunculara ve Fatih Terim'e sert tepki gösterdi.
04.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:56
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yendi. Bu skor sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, adeta oyuncuları topa tuttu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran taraftarlar, Fatih Terim ve oyunculara yüklendi.
Haber Videosu: Taraftarlardan maç sonrası sert tepki: Yazıklar olsun
HABER YORUMLARI (13)
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Realtuzla kücük taikimmi ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ToparlaniiirrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Emre mor diye adam var sahada ne yaptığını bilmeyen sen git kardeşim Ünlülere mesaj at ne işin var sahadaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HE AL SANA FALCAO SALAKLAR ANLAMIYORMUSUNUZ FALCODAN SONRA DÜŞÜŞ BAŞLADI.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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gülmeyin komsunuza sonra gelir basiniza iste cim cimCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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UEFA kupamız var unutmayın, bu sene 20 yıl dönümünü kutlayacağız Florya tesislerinde kıskananlar çatlasınCevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
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iyi ki uefa kupasını gs almış yoksa avunacak birşeyi olmayacaktı elinde gsınYayından Kaldır
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Kazaynan iteleme kakalamaynan aldın ne komikki 20 sene olacak diyorsun madem sözde büyüksünüz o zaman birdaha al o kupayıda görelim2 Yayından Kaldır
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Adamım ironi için yazmış olduğun o UEFA kupasını halen alan bir Türk takımı yok yani senin tuttuğun takımda alamadı UEFA kupayi kucumsemeni kedinin mamaya kaka deme olayına benzetiyorum benn ama seni de anlıyorum bunun ezikligiyke yaşayacaksınız ne zaman bu tarz yenilgiler olsa UEFA kupasini ironi olarak kullanacaksınız bizim sanki ueafa kupasını kaldirmamaiz bizim zaafimiz gibi göstermenin malliktan öte bir şey değil adamim sen şimdi git ya kanal kanal dilenmeye devam et ya da nalburdan git tiner3 2 Yayından Kaldır
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Emro moru oynatan futbolu bilmiyordur kardeşim.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır