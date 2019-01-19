Galatasaraylı Taraftarlar, "Forvet İstiyoruz" Tezahüratında Bulundu

Şike var diyen arkadaşlara sesleniyorum şike parayla yapılıyor ve Galatasaray''da olmayan şey ise para, Galatasaray Kulubünün Sayın Ali Koç gibi her an şahsi kasasından milyar dolar çıkarabilecek bir başkanı yok ki. Galatasarayın acilen iyi bir forvete ve defansın göbeğine sağlam bir oyuncuya ihtiyacı var bunun yanında Fenerbahçenin yaptığı gibi ümit vadeden gençleri satın almamız gerekli kiralık kiralık nereye kadar 2-3 sene sonra oynayacak oyuncu kalmaz ve iflasa gidersek şaşırmayın.
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