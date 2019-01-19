Galatasaraylı Taraftarlar, "Forvet İstiyoruz" Tezahüratında Bulundu

Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Ankaragücü'nü Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti.

Türk Telekom Stadyumunda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (28)

  • KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİ BAĞLAR:
    Şike var diyen arkadaşlara sesleniyorum şike parayla yapılıyor ve Galatasaray''da olmayan şey ise para, Galatasaray Kulubünün Sayın Ali Koç gibi her an şahsi kasasından milyar dolar çıkarabilecek bir başkanı yok ki. Galatasarayın acilen iyi bir forvete ve defansın göbeğine sağlam bir oyuncuya ihtiyacı var bunun yanında Fenerbahçenin yaptığı gibi ümit vadeden gençleri satın almamız gerekli kiralık kiralık nereye kadar 2-3 sene sonra oynayacak oyuncu kalmaz ve iflasa gidersek şaşırmayın.
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  • ADANALI YAZIYOR:
    bakın 6 atmış gs o zaman forvete gerek yok ne dersiniz? 6 atıp halen istiyorsanız emek ankaragücü maçında şike olduğunu kabül ediyorsunuz demektir. buu maç sayılmaz zaten 5 * 6 atacağımız bellidir gibi bişi demek bu
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  • BİR YABANCI:
    Siz sakın bu sonuca aldanmayın.şu anda ligin en kötü en zayıf takımı ankaragücü onun gs taraftarı haklıdır.Bakın göreceksiniz bu ankaragücüne atmayan averaj yapmayan takım kalmayacaktır.İsmail kartalın ahı ve vebali ankaragücünün üstündedir.bir ankaragücü taraftarı olarak yaşım itibariyle ankaragücünün son yıllarda böylebir antrönör gelmemişdi.onunda değerini bilemedik.doğru söyleyeni doğru adamı 9 köyden kovar misali kovduk.......
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    PENDİKLİ: DOĞRU SÖYLÜYORSUN SAMANDIRA YILA OYNADIK KISKANÇ PİSLİKLER DAĞILIN
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