Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
Beşiktaşlı taraftarlar, BB Erzurumspor maçı öncesinde oyuncuları tribüne çağırıp "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar üstlendi.
Tribünlerde bulunan az sayıda siyah beyazlı taraftar, maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlere davet etti. Oyuncular tribünlere yöneldiği sırada 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde tempo tuttu.