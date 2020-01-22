: Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin

22.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:22

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Tribünlerde bulunan az sayıda siyah beyazlı taraftar, maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlere davet etti. Oyuncular tribünlere yöneldiği sırada 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde tempo tuttu.

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