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Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin

Beşiktaşlı taraftarlar, BB Erzurumspor maçı öncesinde oyuncuları tribüne çağırıp "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratında bulundu.

22.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:22
Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin

Ziraat son 16 turunda , sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. 'ta 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Tribünlerde bulunan az sayıda siyah beyazlı taraftar, maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncuları tribünlere davet etti. Oyuncular tribünlere yöneldiği sırada 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin' şeklinde tempo tuttu.


Haber Videosu

: Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
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