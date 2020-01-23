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Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, BB Erzurumspor'la oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında siyah beyazlı taraftarların kendisini ıslıklayarak protesto etmesine gülerek tepki verdi.

23.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:46
Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi

Ziraat son 16 turu rövanş maçında BB Erzurumspor'a 3-2 yenilerek turnuvadan elenen 'ta futbolcular, taraftarların sert protestolarına maruz kalırken, en büyük tepkiyi aldı.

Demir Grup Sivasspor maçındaki performansıyla eleştirilen ve taraftarların cephe aldığı Karius, Erzurumspor maçında da beklenen performansı sergileyemeyince taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı ancak Alman kalecinin protestolara verdiği karşılık, taraftarların daha büyük tepki çekti.

PROTESTOYA GÜLÜMSEYEREK YANIT

Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntüde Karius, taraftarların protestosuna gülerek karşılık verdiği görüldü. Karius'un bu tepkisi hem statta hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.


Haber Videosu

: Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi
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HABER YORUMLARI (8)

  • İSİMSİZ:
    trabzon bursa fenerbahçe gibi takımlar genç türk kaleci oynatoyor. hem ucuz maliyet hemde yerli futbolcu. keşke bjk de aynısını yapsaydı
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  • MERAKLI PİLAVCI:
    BEN KALECİ OLSAM SAHADA BENDEN HARİÇ 10 FUTBOLCU OYNAMAZSA BEN NAPAYIM DER GÜLERİM.
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  • BURSASPORLU:
    adam hem yabancı hem kiralık çok mu umrunda olacaktı türk kalecileri beğenmeyenler hakediyor hem milyonlarca euro maaşla klubüde göçertiyor.
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  • VOLKAN DEMİREL:
    ulan volkan kadar başına taş düşsün vallaha büyük adamlar dilden düşmezmişşş . . . :)
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  • PARASIZ ADAM ADAM MI:
    Alman dediler, almaz dediler, hep aldı. Futbolu bırakıp mankenlik yapsın. Bunları alanlarda kabahat. Kendi topçularımıza daha çok fırsat vermeli.
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