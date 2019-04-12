Taraftar Gruplarından Can Bartu İçin Başsağlığı Mesajı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın taraftar grupları, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin taraftar grupları, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı. Üç büyük kulübün taraftar grupları, sosyal medya hesapları aracılığıyla Can Bartu için taziye açıklamasında bulundu.
"CAN BARTU'NUN VEFAT HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"
Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Fenerbahçe'mizin efsane isimlerinden, formanın her zaman hakkını veren, teri ve kanı şanlı armamız uğruna akmış Can Bartu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Efsanemize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
"FENERBAHÇE CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın paylaştığı başsağlığı mesajında da "Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğreniyoruz. Fenerbahçe camiasına, Bartu ailesi ve tüm Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." denildi.
"SİNYOR LAKAPLI CAN BARTU'YU KAYBETTİK"
Beşiktaş taraftar grubu çArşı'nın açıklamasında ise, "Türk sporunun en güzel sayfalarından, büyük spor emekçisi 'Sinyor' Can Bartu'yu kaybettik. Yokluğunu kayıplarımızın yanına koyduk, acısını yürekten hissediyoruz. Yeşil sahaların, parkelerin, hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
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Kim bu amca, cennetle müjlensin ama fenerde oynamış çok zor o be koçum.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Haber başlığında 3 büyükler diyerek ayrıştırdığınız büyük kulüp Trabzonspor götünüzü kaşıdımı kızmayın sonra, siz ötekileştiriyorsunuz. Bakın bakalım taziye mesajlarına var mı yok mu?.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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sabah ızledım metın oktay ıle forma degıstırıp 10 dakıka oyle oynamıslar.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır?: Zaten bir daha oyle bisey asla olamaz tek olan sey kavga kufur derbi diyoruz 5 dakika da bir oyun duruyor.4 Yayından Kaldır
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mekanın cennet olsun "SİNYORCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır