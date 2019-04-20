Taraftar Büyük Tepki Göstermişti, Fatih Terim Kadroya Almadı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı videoda kendilerini destekleyen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli" diyen ve büyük tepki çeken Sinan Gümüş'ü Kayserispor maçı kadrosuna almadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında flaş bir karara imza attı.

Fenerbahçe maçı öncesinde Diagne'nin paylaştığı videoda taraftarlara, "Hepsi Suriyeli" söylediği duyulan ve büyük tartışma yaratan Sinan Gümüş, Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.

SİNAN GÜMÜŞ 2 KEZ ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ertesinde özür dileyen Sinan Gümüş, tepkilerin ardından bir kez daha özür metni yayınlamış ve paylaşımında "Üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim" ifadeleri yer almıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.