Taraftar Büyük Tepki Göstermişti, Fatih Terim Kadroya Almadı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı videoda kendilerini destekleyen taraftarlar için "Hepsi Suriyeli" diyen ve büyük tepki çeken Sinan Gümüş'ü Kayserispor maçı kadrosuna almadı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında flaş bir karara imza attı.
Fenerbahçe maçı öncesinde Diagne'nin paylaştığı videoda taraftarlara, "Hepsi Suriyeli" söylediği duyulan ve büyük tartışma yaratan Sinan Gümüş, Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.
SİNAN GÜMÜŞ 2 KEZ ÖZÜR DİLEDİ
Olayın ertesinde özür dileyen Sinan Gümüş, tepkilerin ardından bir kez daha özür metni yayınlamış ve paylaşımında "Üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim" ifadeleri yer almıştı.
YORUMLAR (4)
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Terim kelimesi kaybolan yahudi kabilelerinden birinin yaşadığı yerin adıymış. fatih terim suriyeli lafınamı alınmışCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ne olmuş suriyeli demek hakaret mi :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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DOĞRU SÖYLEYENİ 9 KÖYDEN KOVARLAR SURİYELİLERDE TÜRK FUTBOLCU TRANSFER ETMİŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dogruyu söylemis bir vuc turk var gerisi suriyeli bunda kizacak ne var yalakalarCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır