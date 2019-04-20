Taraftar Büyük Tepki Göstermişti, Fatih Terim Kadroya Almadı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçında flaş bir karara imza attı.

Fenerbahçe maçı öncesinde Diagne'nin paylaştığı videoda taraftarlara, "Hepsi Suriyeli" söylediği duyulan ve büyük tartışma yaratan Sinan Gümüş, Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.

SİNAN GÜMÜŞ 2 KEZ ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ertesinde özür dileyen Sinan Gümüş, tepkilerin ardından bir kez daha özür metni yayınlamış ve paylaşımında "Üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim" ifadeleri yer almıştı.