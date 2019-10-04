Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi!
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcuları tribüne çağırdı. Üzgün olan oyuncular direk soyunma odasına giderken taraftarlar "Ali Koç takımı buraya getir" diye bağırdı. Bunun üzerine sadece Ozan Tufan, Zanka ve Max Kruse tribünlere gitti.
Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, maç sonunda stadı terk etmedi. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle takımı tribünlere çağıran taraftarlar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mağlubiyet sonrası üzgün olan futbolcular direkt soyunma odasına gitti.
SADECE OZAN, ZANKA VE KRUSE TRİBÜNLERE GİTTİ
Taraftarlar da futbolcular gelmeden stattan çıkmayacaklarını belirterek "Buraya gelin söz verin ve Ali Koç takımı buraya getir" diye bağırdı. Bunun üzerine Ozan Tufan, Zanka ve Max Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da yavaş yavaş stadı boşalttı.