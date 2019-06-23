Taraftar Adem Büyük'ü istemeyince yönetim transferi askıya aldı

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük ile anlaşması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim bir sürpriz daha yaparak transferi askıya aldı.

BABEL TRANSFERİNDEN SONRA GÜNDEME GELEBİLİR

Taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepki nedeniyle yönetimin böyle bir karar verdiği gelen haberler arasında. Ancak başta Babel olmak üzere yıldız isimlerin imzasının ardından Adem'in yeniden gündeme alınacağı öğrenildi.