Tanju Çolak, Yılmaz Vural'a 500 bin TL değerinde tazminat davası açtı Adana Demirspor'da 2 yıl önce sportif direktör olarak görev yapan Tanju Çolak, teknik direktör Yılmaz Vural hakkında suç duyurusunda bulunarak, kendisi için söylediği sinkaflı küfürler ettiği video nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Tanju Çolak'ın Yılmaz Vural'ın kendisi hakkındaki "Pote'nin her ay aldığı 40 bin Euro'dan 5 bin Euro'yu alıyormuş. O.... çocuğu, hırsız" sözleri nedeniyle piyasada iş bulamadığını ve bundan dolayı tazminat davası açtığı öne sürüldü.

"TANJU ÇOLAK ÇOK SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIM, KAYBETMEK İSTEMEM"

Konu ile ilgili konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise "Çok özel bir konu, bunu konuşmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Tanju Çolak çok sevdiğim bir arkadaşım. Tanju Çolak'ı kaybetmek istemem. Tanju haklıdır da görüntüye göre davranmasında. Bizim ona karşı saygısızlığımız olmaz. Özür de diledim. Kendisi bir karar almış ve bu kararından da vazgeçmedi. Mahkemelik bir durum olursa da adaletin kestiği parmak acımaz derler. Bana göre konunun kapanması gerekiyordu kapanmadı...

"ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

Yapılacak bir şey yok. Ülkemizde böyle kumpaslara gelmiş o kadar çok vaka var ki... Benim tek üzüldüğüm konu Tanju ile aramızda bu polemiğin yaratılması oldu. Benim söylemlerimden dolayı Tanju piyasada iş bulamıyor diye bir şey varsa bu duyumdur, bu durum dedikodudan öte bir şey değildir. Adaletin kestiği parmak acımaz!" diye konuştu.

(Ajansspor)