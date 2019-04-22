Gören Telefona Sarıldı! Dev Yat Fethiye'den 160 Bin Litre Yakıt Aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Cayman adaları bayraklı "Tango" isimli 78 metre uzunluğundaki dev yata İzmir Aliağa Rafinerisinden getirilen 160 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı.

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Rus asıllı bir iş adamına ait olduğu belirtilen yata, tankerler iskeleye giriş yaptıktan sonra yakıt ikmaline başlandı. 2011 yılında yapımı tamamlanan "Tango" sinema salonu, jakuziler, sauna, jetski gibi birçok lüksü içinde barındırıyor. Yatta, 20 personel görev yapıyor ve aynı anda 12 konuk ağırlanabiliyor.

GÖREN TELEFONA SARILDI

Yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı öğrenilen yatı, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülerken kimi de önünde bol, bol fotoğraf çektirdi. Yarın ilçeden ayrılacağı öğrenilen yatın rotası hakkında bilgi verilmedi.

Yakıt ikmalinden görüntüler;

Kaynak: İHA